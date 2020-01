Doc Rivers : « Je ne l’avais jamais vu plus heureux »

Juste après l’annonce du décès de Kobe Bryant et Gianna, Doc Rivers a fondu en larmes devant les journalistes, mais il a trouvé la force de faire une magnifique déclaration.

Je n’ai pas grand-chose à dire. Cette nouvelle est dévastatrice pour tout le monde, pour tous ceux qui le connaissaient, le connaissaient depuis longtemps. Évidemment il était très important pour moi. C’était un tel adversaire, un grand adversaire. C’est ce que vous voulez dans le sport. Il avait cet ADN que très peu d’athlètes ont, les Tiger Woods, les Michael Jordan. C’est drôle, mais j’apprenais à mieux le connaître depuis sa retraite. C’est dur. Mais nous devons aller jouer. La nouvelle est tragique pour Vanessa et sa famille. Il touche tellement de gens et quand je regarde mes jeunes joueurs et que je vois leur émotion…ils ne le connaissaient même pas, mais ça vous montre à quel point ça touche. C’est le choc pour tout le monde. Je suis désolé de ne pas avoir grand-chose à dire. Je dois aller parler à mes joueurs avant le match, mais je ne peux pas.

Il y a 3 semaines nous avons discuté pendant probablement 45 minutes. Nous adorions…Nous rigolions toujours de nos versions de nos défaites. En 2008 il avait sa version et j’avais ma version de 2010 et nous rigolions du fait qu’elles étaient différentes. C’est une grande perte pour la ligue. Je trouvais qu’il avait encore tellement plus à faire. Et il commençait à le faire. Je ne l’avais jamais vu plus heureux… Je je sais pas… Je suis chanceux d’avoir coaché face à lui.

Nous rigolons et blaguons au sujet de la Mamba Mentality et nous allons tous en avoir besoin. Tout le monde à l’heure actuelle est comme un fan des Lakers aujourd’hui, nous sommes tous des Lakers aujourd’hui. J’ai de la peine pour Jeanie et toute la communauté. Les gens pensent que parce que vous êtes adversaires, parfois vous n’avez pas de relation avec eux et que vous ne vous aimez pas, mais c’est sans doute l’exact opposé. Parfois plus vous vous affrontez plus vous avez de respect pour votre adversaire. C’était comme ça avec Kobe. Je n’ai pas grand-chose à dire.