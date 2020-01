Gregg Popovich : « Tragique »; « C’est vers sa famille que toutes nos pensées devraient être »

Défaite des Spurs à Toronto cette nuit mais comme l’a rappelé Gregg Popovich, les résultats n’avaient aucune importance dimanche après le décès accidentel de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère, en compagnie de sa fille Gianna et de ses 7 autres passagers.

« Bon match, dure défaite, on s’en moque, il y a plus important. J’apprécie que vous ayez tous laisser le vestiaire vivre ce soir. Tout le monde est très touché par cette tragédie. Nous savons tous quel grand joueur Kobe était mais il allait au-delà de ça, c’était un compétiteur inégalé. Et c’est ce qui a fait de lui un joueur aussi attrayant aux yeux de tous : cette concentration, cet esprit de compétition, cette volonté de gagner. C’est un profond sentiment de perte pour nous tous, pour ce qu’il représentait pour chacun de nous. Tellement de gens l’aimaient pour tellement de raisons. C’est tragique. Aucun mot ne peut décrire ce que tout le monde ressent… Nous pensons tous à sa famille et ce qu’ils vont traverser maintenant. C’est vers elle que toutes nos pensées devraient être. »