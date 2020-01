Nouveau duel très attendu entre Damian Lillard et Russell Westbrook et il a tenu ses promesses. Le meneur des Blazers poursuit sur sa lancée avec son premier triple-double en carrière avec 36 points à 11/21 dont 6/12 à 3-pts, 10 rebonds et 11 passes, soit son 6ème match de suite à au moins 30 points, un record de franchise. En face Russell Westbrook compile 39 points à 16/29 dont 1/3 à 3-pts, 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.