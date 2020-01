ASG : coup double pour le Jazz ! Rudy Gobert : « Quand je disais que je deviendrai professionnel, les gens me riaient au nez »

Les remplaçants pour le All-Star Game du 16 février prochain ont été annoncés cette nuit et Rudy Gobert a appris sa première sélection en carrière. Une grande reconnaissance pour le Français qui attendait cela depuis longtemps.

« Gamin, quand je disais que je deviendrai professionnel, les gens me riaient au nez. Ensuite quand j’ai dit que j’irai en NBA, les gens me riaient au nez. Même chose quand j’ai dit que je serai All-Star. Durant mon année rookie je ne jouais pas du tout. Mais je savais que si je continuais à jouer dur tous les jours, je savais que je pouvais devenir un très bon joueur dans cette ligue. Ceci étant dit, j’ai le sentiment d’être encore très loin du joueur que je peux être. » Rudy Gobert

Cette saison, le pivot du Jazz tourne à 14.6 rebonds (career-high) et 68.6% aux tirs (career-high) en plus de ses 15.7 points par match. Avec cette sélection, il empoche aussi un chèque bonus d’un million de dollars.

« Il y a trois ans et l’année dernière quand je n’ai pas été sélectionné, il m’a appelé et il était bien énervé que je n’y sois pas à chaque fois. Cette fois il a pu me féliciter. Je ne pense pas que je serai là aujourd’hui sans Quin (Snyder). » Rudy Gobert

À Chicago, Gobert emportera dans ses valises un coéquipier : Donovan Mitchell, également nommé All-Star pour la première fois, avec des moyennes de 25 points (46.2%, 36.8% à 3-points, career-highs), 4.2 rebonds et 4.2 passes par match.

« Ça va être très spécial. On a traversé beaucoup ensemble et pouvoir faire ça avec le soutien de nos coéquipiers c’est un sentiment incroyable. Tous les gars dans l’équipe le méritent. On ne serait pas là sans eux, sans chaque personne dans ce vestiaire. » Rudy Gobert

« Je sais combien ils ont bossé, combien ils sont investis et combien les gars sont contents pour eux. » Quin Snyder

« J’ai tout de suite appelé ma mère. Je le raconte à chaque fois, mais je ne m’attendais pas à jouer en NBA. Et maintenant non seulement j’y suis, mais dans cette équipe, et je vais pouvoir représenter mon équipe avec Rudy, je suis super excité. » Donovan Mitchell