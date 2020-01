Bradley Beal : « C’est un manque de respect, mais les vrais savent »; Bartelstein : « Un message affreux envoyé par les coachs aux joueurs »

Les remplaçants pour le All-Star Game ont été annoncés et le bureau des réclamations est donc officiellement ouvert. Premier à intervenir : Bradley Beal.

« C’est juste très frustrant et décevant pour un gars aux chiffres historiques, un excellent leader qui a pris la décision de rester et de construire quelque chose à Washington, au lieu de choisi un chemin plus facile. Ça ne doit pas être simplement déterminé par les victoires et les défaites. Il faut que ce soit : ‘Quel est ton impact sur le jeu ?’. Donc je trouve que les coachs envoient un message affreux aux joueurs, celui de vous dire que si vous choisissez d’être loyal et de passer par des moments difficiles avec votre franchise, vous ne serez pas All-Star durant cette période. » Mark Bartelstein, son agent

"A little pissed off about it … It's disrespectful. … I'm gonna try and get my team in the playoffs for sure."

Strong words from Bradley Beal postgame when he was asked about missing the All-Star game. pic.twitter.com/VxaZ5VieUn

— SportsCenter (@SportsCenter) January 31, 2020