Doc Rivers : « La meilleure façon d’honorer Kobe, c’est de gagner. Pas seulement gagner ce soir, mais gagner tout court »

Avant le match (défaite 124-103) de son équipe face aux Kings jeudi, Doc Rivers avait expliqué que la meilleure manière de rendre hommage à Kobe Bryant était de gagner.

« La meilleure façon de faire si vous voulez honorer Kobe, et nous en avons parlé dimanche, c’est de gagner. Pas seulement gagner ce soir, mais gagner tout court. C’était déjà notre objectif, mais maintenant que c’est arrivé, je pense que nos gars comprennent que s’ils veulent vraiment lui rendre hommage, à lui qui a fait beaucoup de sacrifices pour être un winner… c’est de gagner. Pour cela nous devons faire la même chose, sinon nous ne gagnerons pas. » Doc Rivers

Avant la rencontre, l’équipe a rendu hommage à l’ex-Laker via une vidéo diffusée sur l’écran géant et narrée par Paul George. Pendant le match, l’assistant de Doc Rivers Tyronn Lue était encore très affecté par la disparition de son ancien coéquipier entre 1998 et 2001.

« Il a du mal. Au milieu du match, je me suis tourné pour poser à une question à Ty, et il ne pouvait pas, il pleurait et il ne pouvait tout simplement pas, parce qu’il avait une relation très personnelle avec lui en tant que joueur, coéquipier, puis en tant qu’ami après. Il fait ce qu’il peut, comme nous tous. » Doc Rivers

via ESPN