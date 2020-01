Giannis Antetokounmpo sidéré de voir qu’Eric Bledsoe a été snobé au All-Star Game

Alors que le verdict concernant les remplaçants a été dévoilé cette nuit, beaucoup de joueurs méritants n’y apparaissaient pas dont Eric Bledsoe des Bucks. Son coéquipier et capitaine de la sélection à l’Est, Giannis Antetokounmpo est monté au créneau pour critiquer la non-sélection de son ami. Il a fait savoir à tous par le biais de son compte Twitter qu’il était sidéré de voir cela tant la saison de Milwaukee est bonne.

On se souvient notamment du All-Star Game 2015 où les Hawks qui faisaient plus ou moins le même type de saison régulière avaient envoyés 4 joueurs en les personnes de Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap et Al Horford. On comprend alors la réaction de Giannis.

How on earth are we about to have almost 50 wins before All Star and we don’t have 3 All Stars in the game???? @EBled2 is an All Star!

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 31, 2020