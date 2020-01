Nikola Jokic en patron face à Utah et Gobert, Mike Malone : « Il est le pivot du premier cinq NBA pour une raison »

Le choc de la conférence Ouest opposait hier les Nuggets au Jazz dans un choc de pivot All Star entre Nikola Jokic et Rudy Gobert. Grâce à un grand Jokic, ce sont les hommes du Colorado qui se sont imposés sur leur parquet, 106-100.

Le pivot serbe a été l’auteur d’une prestation XXL avec 28 points, 4 rebonds, 10 passes et 3 interceptions dans le match. De quoi recevoir les louanges de son coach, Mike Malone.

« Il est le pivot du premier cinq NBA pour une raison, déclare Malone. Il gagne des matchs, il met les tirs de la gagne, et il fait des choix justes. »

En plus de son rôle sur le terrain, le pivot serbe essaye aussi de devenir aussi un leader vocal.

« Si je vois quelque chose, je vais le dire, déclare Jokic. Mais je ne veux pas donner de fausses informations. »

Mais cette victoire n’est pas seulement à mettre au crédit de l’intérieur All Star, son coéquipier Torrey Craig ayant abattu un travail impressionnant en défense pour limiter Donovan Mitchell à seulement 4 points à 1/12 aux tirs.

« Je pense que c’est un des meilleurs défenseurs dans le périmètre, je le pense vraiment. Mais il n’aura pas cette reconnaissance publique parce que c’est Torrey Craig et parce que nous sommes Denver. » Mike Malone

On peut également noter l’apport du rookie Michael Porter Jr depuis le banc, qui réalise son 4e double double sur les 7 derniers matchs, avec 12 points et 12 rebonds en 25 minutes. Cette victoire place Denver à la 2e place de la conférence, à égalité avec les Clippers 3e et devant leur adversaire du soir, Utah 4e.

Via Denver Post