Kyrie Irving dans l’histoire avec MJ et Wilt : « Je devais continuer, Kobe Mentality, Mamba Mentality ! »

Garrett Temple avait repéré quelque chose de différent chez Kyrie Irving avant le match des Nets contre les Bulls vendredi soir.

10/10 en 1ère mi-temps, 19/23 sur le match et 54 points (5 rebonds, 5 passes) en même pas 32 minutes, le meneur était tout simplement inarrêtable.

« Je suis juste content d’être de retour et de jouer au jeu que j’aime. Entendre ses fans ici, c’est le plus beau son qui soit. Et avoir ma famille ici, ça fait que cela vaut le coup. Ma décision de revenir ici en vaut la peine, je suis ancré ici, ce sont mes racines et je suis simplement heureux. Je suis content pour mes coéquipiers aussi. Ils étaient bien placés, agressifs, ils m’ont donné beaucoup de confiance, j’ai mis quelques shoots en première mi-temps donc je devais continuer, Kobe Mentality, Mamba Mentality ! » Kyrie Irving

À 82.6% aux tirs sur ce match, Irving a rejoint Wilt Chamberlain et Michael Jordan parmi les seuls joueurs de l’histoire à signer un pourcentage aussi haut dans un match à au moins 50 points. Son équipe a aussi fait preuve d’un beau jeu collectif avec un total de 31 passes décisives, dont 7 pour Spencer Dinwiddie et 5 pour Jarrett Allen.

« C’est très important. Quand on se fait confiance comme ça, des deux côtés du terrain et tout particulièrement en attaque, ça nous aide tous à être agressif et on a fait du super boulot là-dessus ce soir. On doit continuer, les fans méritent qu’on monte au classement, on a du travail à faire, on a du travail à faire. » Kyrie Irving