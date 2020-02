LeBron James sur Kobe Bryant : « Ces trois dernières années ont été les plus heureuses pour lui »

Pour une fois, ce n’est pas le résultat d’un match que nous retiendrons. Parce que certaines choses dépassent le cadre du basket. Hier soir, les Lakers recevaient Portland, leur premier match depuis le décès de Kobe Bryant. Malgré la défaite des Lakers, c’est l’immense hommage rendu à Kobe marquera cette soirée.

Après la rencontre, LeBron James s’est longuement exprimé sur Kobe, pas le basketteur cette fois, mais le père de famille.

« Ces trois dernières années, malgré tous les succès qu’il a eu, cinq bagues, multiples MVP du All Star Game, MVP, First Team, j’avais le sentiment que ces trois dernières années ont été les plus heureuses pour lui. Je pense que nous pouvons tous dire ça. C’est là que je l’ai vu le plus heureux. Simplement pouvoir être avec ses filles, être avec sa famille, parce que quand vous jouez au basket, vous donnez beaucoup à ce sport. C’est ma 17e saison donc je le sais, vous donnez beaucoup et malheureusement parfois, au détriment de votre famille. Parce que quand vous voulez être bon dans quelque chose, quand vous voulez être le meilleur, vous devenez tellement motivé que vous ne laissez rien y faire obstacle. Parfois même pas votre propre famille. » LeBron James