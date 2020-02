« Live on, brother »; L’émouvant discours de LeBron James en hommage à Kobe Bryant

Après avoir nommé une par une chaque victme du terrible crash qui a coûté la vie à Kobe Bryant et sa fille dimanche, LeBron James a rendu un vibrant hommage à son ami dans un discours devant le Staples Center hier soir à Los Angeles.

« J’ai quelque chose d’écrit (il tient un papier dans la main), ils m’ont demandé de suivre ça mais Laker Nation, man, ce serait vous sous-estimer que de vous lire ça donc ça va venir directement du cœur. La première chose qui vient à l’esprit, c’est la famille. Quand je regarde tous les gens présents dans cette salle, je vois qu’on est tous en deuil, on est tous blessés et on a tous le cœur brisé. Quand on traverse ce genre de choses, la meilleure chose que l’on puisse faire c’est s’appuyer sur les épaules de notre famille. Depuis dimanche matin jusqu’à aujourd’hui, et je savais que la Laker Nation était une famille, je vois à quel point c’est vrai. Non seulement de la part des joueurs, du coaching staff ou de l’organisation, mais de tout le monde. Tous les gens présents ici, on est vraiment, vraiment une famille. Je sais que Kobe, Gianna, Vanessa et tout le monde, vous remercie du fond de leur cœur.

Je vois cette soirée comme une célébration. Une célébration des 20 années de sang, de sueur, de larmes, d’heures innombrables de travail, de sa détermination d’être un aussi grand joueur que possible. Ce soir, nous célébrons ce gamin qui est arrivé ici à 18 ans, qui a pris sa retraite à 38 ans et qui est probablement devenu le meilleur papa qu’on ait vu ces trois dernières années. Ce soir, c’est une célébration. Avant de jouer… Kobe est un frère pour moi. Du lycée à mon arrivée dans la ligue à 18 ans, je l’ai observé de près, on a bataillé de nombreuses fois tout au long de ma carrière… On a toujours partagé une chose : la détermination de vouloir gagner, et d’exceller. Et le fait que je sois ici aujourd’hui représente tellement pour moi. Je veux poursuivre son héritage avec mes coéquipiers, non seulement cette année, mais aussi longtemps que nous pourrons jouer au sport que nous aimons, parce que c’est ce que Kobe Bryant voudrait que l’on fasse. Donc comme Kobe l’a dit : ‘Mamba out’. Mais pour nous, il ne sera jamais oublié. Tu seras toujours là mon frère. »