On n’arrête plus Damian Lillard ! Le meneur continue sa série folle avec cette nuit face au Jazz 51 points à 17/29 dont 9/15 à 3-pts (49 tirs à 3-pts réussis en 6 matchs), 2 rebonds et 12 passes. Il est le premier joueur de l’histoire à signer 6 matchs de suite avec au moins 6 tirs à 3-pts.