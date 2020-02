La NBA a annoncé les rookies du mois de janvier et ils sont les mêmes qu’en décembre :

Kendrick Nunn (Miami Heat) et Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Retrouvez leurs stats sur la période ci-dessous.

The Kia NBA Rookies of the Month for January! #KiaROTM

East: @nunnbetter_ (@MiamiHEAT)

West: @JaMorant (@memgrizz) pic.twitter.com/8YQGQT4Cw8

— NBA (@NBA) February 4, 2020