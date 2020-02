Kobe Bryant allait aider Dwight Howard au Dunk Contest : « Je voulais lui dire tout ça, je n’ai jamais pu et c’est ce qui me brise le plus le cœur »

Très touché par le décès de Kobe Bryant, Dwight Howard a expliqué que le Black Mamba avait accepté de l’aider pour sa participation au Slam Dunk Contest à l’occasion du All-Star Weekend…

« Il allait… il allait faire quelque chose pour moi au Dunk Contest. C’est déchirant. Pas une journée ne passe sans que j’y pense. Il y a eu certains soirs où je m’endormais en pleurant rien qu’en y pensant. Je n’y crois toujours pas, c’est toujours irréel et ça fait très mal… c’est dur. Je n’ai jamais imaginé que quelqu’un comme lui disparaisse. Je le dis à tout le monde, si tu as de l’amertume, de la colère ou n’importe quoi envers quiconque, tourne la page, laisse. Dis-leur ce que tu ressens, car tu ne sais jamais ce qui peut se passer. La vie vient et part en un claquement de doigts. Pour moi c’était vraiment triste parce que je voulais vraiment lui dire combien j’ai apprécié tout ce qu’il a fait, toutes les choses qu’il a dites, même à l’époque où on était dans la même équipe, on ne se comprenait pas mutuellement. J’ai vu un Kobe différent, et même un changement en moi qu’il a vu aussi je pense. Et combien j’étais reconnaissant d’être de retour à L.A. Je voulais lui dire tout ça, je n’ai jamais pu le faire et c’est ce qui me brise le plus le cœur. J’y pense tous les jours, on doit faire avec et montrer aux fans et à la ville qu’on fera tout ce qu’il faut. Depuis le début de l’année je voulais lui montrer que j’allais tout faire pour aider l’équipe à gagner, depuis le début de la saison je porte ses chaussures… On ne peut rien prendre pour acquis, on doit apprécier chacun de nos instants sur cette Terre. » Dwight Howard