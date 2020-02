Les Lakers se seraient renseignés sur Dennis Schröder

A la recherche d’un meneur de jeu, les Los Angeles Lakers prospecteraient à leur actuelle et le dernier nom auquel ils sont liés est celui de Dennis Schröder.

Selon ESPN ils auraient contacté le Thunder d’Oklahoma City pour en savoir plus sur la disponibilité de l’Allemand. Toutefois les discussions ne seraient pas allées bien loin. Content du rendement de Schröder en sortie de banc, OKC ne chercherait pas à le transférer à moins d’une énorme offre que les Lakers ne leur proposeront sans doute pas.

The Lakers inquired about Dennis Schröder as they look to fortify the PG position leading up to the trade deadline, sources told ESPN. The conversation did not go very far, as OKC — currently the No. 7 seed in the West — were not looking to move him without a hefty return.

— Dave McMenamin (@mcten) February 5, 2020