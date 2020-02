Andrew Wiggins : « Quelque chose que je voulais depuis le début de ma carrière »

« Je n’ai rien dit au niveau du nombre de shoots, je lui ai juste dit de sprinter des deux côtés du terrain. C’est la seule chose que nous demandons, surtout pour sa première semaine ici alors qu’il ne connait pas trop notre système. Nous nous sommes appuyés sur des actions basiques et je lui ai juste dit : ‘peu importe ce qui se passe, nous avons besoin que tu coures des deux côtés du terrain.’ Puis quand nous serons au complet, nous avons deux gars qui savent vraiment bien jouer devant en transition avec Draymond et Steph. Andrew peut partir tellement vite en contre-attaque, ça va être une super arme pour la suite. » Steve Kerr

« J’ai rencontré Steve plutôt dans la journée et il m’a dit : ‘donne-toi à fond et cours.’ C’étaient les deux principales choses et l’entendre me dire ça m’a rendu les choses plus faciles. Je me suis senti bien sur le terrain et j’ai laissé le jeu venir à moi. » Wiggins