Darren Collison ne sortira pas de sa retraite

Selon Woj, Darren Collison, courtisé par les Los Angeles Lakers et leurs voisins des Clippers, ne sortira finalement pas de sa retraite. Depuis quelques semaines il se murmurait qu’il étudiait un retour à la compétition après l’annonce surprise de sa retraite l’été dernier, mais finalement il a décidé de rester à l’écart des parquets.

Il se murmurait qu’en cas de sortie de retraite il voulait jouer à Los Angeles mais que c’était encore du 50/50 il y a quelques jours concernant un retour à la compétition.

Il avait été sélectionné en 21ème position de la draft 2009 à sa sortie de UCLA et sa meilleure saison statistique remonte à 2014-15 avec Sacramento, où il avait tourné à 16.1 points, 3.2 rebonds et 5.6 passes par match (en seulement 45 rencontres). Il n’aura pas fait une seule saison sous la barre des 10 points et jouait encore 28.2 minutes par match avec Indiana (76 matchs) la saison passée. Passé par les New Orleans Hornets, les Indiana Pacers, les Dallas Mavericks, les L.A. Clippers et les Sacramento Kings, il a tourné à 12.5 points et 5 passes décisives de moyenne par match en carrière.

Veteran guard Darren Collison has decided that he won’t return to the NBA this season and plans to stay retired, league sources tell ESPN. Lakers and Clippers had been courting him, but Collison has informed teams that the timing isn’t right for him.

