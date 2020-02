Les Lakers sur le dossier Dion Waiters ?

Comme prévu les Memphis Grizzlies ont coupé Dion Waiters, récupéré dans le deal avec le Heat pour Andre Iguodala. Il restait pourtant encore 12.6 millions de dollars de salaire à l’arrière la saison prochaine mais il ne faisait pas partie des plans de Memphis, dont les finances ne sont pas un souci car ilsne visent pas un gros coup l’été prochain sur le marché des transferts.

A voir désormais si Waiters, suspendu à 3 reprises par le Heat cette saison, va pouvoir retrouver une franchise pour la fin de saison et les playoffs. Selon Woj, les Los Angeles Lakers auraient justement un œil sur lui et devraient discuter avec l’arrière, pas surprenant quand on sait que Rob Pelinka a été son agent.

Cette saison il n’a joué que 3 matchs avec Miami pour 9.3 points à 38.5% dont 47.1% à 3-pts, 3.7 rebonds et 1 passe en 14 minutes.