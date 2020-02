Emmanuel Mudiay a répondu présent; Alex Jensen : « C’est vraiment difficile ce qu’il a fait »

Hier le Jazz a eu du mal à se défaire des Mavericks, mais a remporté le match sur le score de 123 à 119. Cependant, sans une super prestation de son banc, le résultat aurait pu être différent. Pourtant, le Jazz a compté jusqu’à 23 points d’avance pendant la rencontre. Mais Dallas est bien revenu dans l’opposition. L’avance du Jazz s’est réduite à seulement trois points avant que le banc ne renverse la situation.

Grâce à un banc performant composé de Jordan Clarkson, Emmanuel Mudiay et Tony Bradley entre autres, le Jazz a réussi un run de 16-4 dans le 3e quart-temps afin de prendre les devants. Une performance qui a été saluée par le coaching staff d’Utah.

« C’était énorme, c’est ce qui nous a permis de rester dans le match en deuxième mi-temps. » A déclaré l’entraîneur adjoint du Jazz, Alex Jensen. « Jordan Clarkson a été bon, mais Emmanuel, je n’ai pas les mots pour pour décrire sa prestation, d’autant plus qu’il ne jouait plus ces derniers temps. Et puis Tony Bradley, ces claquettes ont été importantes. Ce qu’Emmanuel a fait ce soir est difficile. Ce qui l’a aidé, c’est qu’il a été génial sur le banc. Il s’est impliqué, il a soutenu ses coéquipiers. Dans un grand match comme celui-ci, j’ai pas les mots pour qualifier le fait qu’il rentre sur le parquet et qu’il soit prêt à contribuer comme s’il faisait parti de la rotation. C’est vraiment difficile à faire. »

Clarkson a terminé la soirée avec un total de 25 points, 8 passes décisives et 5 rebonds. Mudiay a compilé 12 points à 5/8 au tir et Bradley a enregistré 6 points et 6 rebonds offensifs. Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic ont mené les titulaires avec 23 points chacun. Rudy Gobert quant à lui a terminé la rencontre avec un joli double double à 16 points et 17 rebonds.

Afin d’arranger les choses et d’éviter la défaite contre Dallas, Quin Snyder a donné l’opportunité aux joueurs du banc de redresser la barre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont totalement renversé le match.

« Ils ont parfaitement pris le relais. Ils ont été énormes. » A déclaré Gobert. « Les gars qui sont entrés ont apporté quelque chose, et par une soirée comme celle-ci, c’est la raison pour laquelle nous avons gagné. »

Emmanuel Mudiay, drafté en 7e choix par les Nuggets lors de la draft 2015, en est déjà à sa 3e franchise. Après un passage mitigé du côté de Denver et un autre plus correcte à New York, le jeune meneur semble renaître du côté d’Utah. Même s’il dispose d’un contrat au minimum salarial, Mudiay a été un élément important dans la rotation de Quinn Snyder, et notamment pendant la blessure de Mike Conley. Mais depuis son retour, ce dernier a été sorti de la rotation. Une conversation entre le coach et son joueur a eu lieu et Snyder a insisté sur le fait que le jeune joueur doit se tenir prêt en cas d’éventualité.

« C’était dur. » A déclaré Mudiay. « Mais coach Q a eu une conversation avec moi. Cela m’a aidé. Il m’a beaucoup parlé, et ça a fait une grande différence. »

Hier soir faisait partie de ces éventualités, Mike Conley étant mis au repos sur ce back-to-back et Mudiay a vite été appelé. Il a joué 14 minutes en sortie de banc et a marqué 12 points à 5/8. Il a délivré deux passes décisives et attrapé 3 rebonds. Il a également été l’auteur d’un tir à longue distance salvateur dans le 4e quart lorsque les Mavs tentaient un push désespéré. Une belle performance pour un joueur qui n’avait pas prévu d’être utilisé par son coach.

« Emmanuel, mec, il a été génial. » A déclaré Donovan Mitchell. « Il est toujours prêt, non seulement sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. Il a tellement grandi depuis qu’il est ici. C’est plutôt cool de le voir progresser. »

Pour le joueur, c’est une belle victoire, lui qui avait été sorti de la rotation depuis le retour de Mike Conley et les minutes accordées à Mitchell au poste 1. Son expérience acquise dans ses deux autres franchises et ses mauvaises périodes l’ont aidé à surmonter cela.