Les Bucks étaient privés de Giannis Antetokounmpo cette nuit, devenu papa quelques heures avant la rencontre. Mais la meilleure équipe NBA a fait parler sa profondeur d’effectif et le duo Eric Bledsoe (28 points à 10/16 dont 3/4 à 3-pts, 8 rebonds et 8 passes) et Khris Middleton (28 points à 9/21 dont 4/8 à 3-pts, 11 rebonds et 8 passes)a mené la danse.