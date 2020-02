Le consultant en communication des Knicks recadré par la franchise dès sa première sortie…

Décidément, pas grand-chose ne va du côté des Knicks. Steve Stoute, consultant en communication de l’équipe, était l’invité de l’émission d’ESPN, First Take, et ses déclarations n’ont pas plus aux dirigeants. Il faut dire qu’il a évoqué les décisions de l’équipe concernant le coaching et il a laissé entendre que Mike Miller n’était pas l’homme de la situation.

« Ils ont quelques jeunes joueurs, vous voyez RJ Barrett, Mitchell Robinson. » A déclaré Stoute. « Ils ont quelque chose avec quoi travailler. Il vous faut alors un coach et coaching staff capable de développer une équipe. C’est ce que j’attends pour que nous puissions être dignes d’une équipe qui joue à New York… Avoir un coach comme ça qui a l’envergure et la crédibilité pour que les médias apprécient de lui parler et de croire en lui, je pense que c’est super important »

Une sortie de route que les Knicks n’ont pas apprécié et ils n’ont pas manqué de diffuser un communiqué

« Les décisions concernant la direction de l’équipe seront prises par le nouveau président des New York Knicks. » Ont déclaré les Knicks.

Steve Stoute a dû faire son mea culpa

« Dans mon enthousiasme à défendre les Knicks en direct à la télévision aujourd’hui, j’ai fait par inadvertance des insinuations concernant des employés des Knicks. » A déclaré Stoute.

Avant mardi, aucun représentant des Knicks n’avait fait de commentaires sur l’avenir de Miller au sein de la franchise. L’avenir de Miller à Big Apple est donc peut-être en danger.

Pas sûr qu’on le revoit s’exprimer publiquement de si tôt.