Spencer Dinwiddie : « La marque d’une grande équipe »

Hier soir l’opposition entre Brooklyn et Toronto a mis fin à la série de 15 victoires consécutives pour les Raptors qui ont encaissé une défaite sur le score de 101-91. Coup d’arrêt pour les Raptors tandis que du côté des Nets, on commence à entrevoir les playoffs avec une actuelle 7e place à l’Est. Kenny Atkinson, le coach de Brooklyn est revenu sur cette rencontre, appuyant notamment sur l’envie montrée par ses joueurs.

« Notre rigueur physique et les choses qui nous manquaient lors des deux derniers matchs contre eux, nous avons élevé le niveau là-dessus. Nous le voulions vraiment. » A déclaré Kenny Atkinson. « L’exécution n’était pas parfaite, mais notre volonté de gagner était vraiment très élevée. C’est pour cela que nous sommes repartis avec la victoire ce soir. »

Pour Brooklyn, cette victoire reflète son vrai niveau et son envie et Jarrett Allen ne va certainement pas contredire cela. Les fans du Barclays Center en ont d’ailleurs profité pour taquiner les Raptors en scandant des « Streak is over ».

« C’est une grande victoire, surtout quand on voit qu’ils étaient à 15 victoires consécutives, c’est un très bon résultat pour nous. » A déclaré le pivot des Nets.

Dans cette belle victoire, les Nets ont pu compter sur un trio offensif composé de Caris LeVert et ses 20 points 7 rebonds et 4 passes, Joe Harris avec 19 unités et 6 rebonds et enfin Spencer Dinwiddie auteur de 17 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Pour Dinwiddie, c’est la grosse présence défensive de son équipe qui les a conduits vers la victoire. Cette volonté de bien défendre à restreint Toronto à 37,8 % de réussite au tir et 30,2 % à 3pts, et c’est notamment cette grosse défense qui a permis aux Nets de s’imposer contre une équipe des Raptors qui jusqu’à présent tournait en moyenne à 121 points inscrits par match.

« Chaque fois que vous gagnez grâce à votre défense, vous avez l’impression d’avoir imposé votre volonté sur le match, quelque chose que vous voulez faire chaque soir. » A déclaré Dinwiddie. « C’est la marque d’une grande équipe. Vous pouvez imposer votre volonté, vous pouvez jouer votre style, vous faites en sorte que l’équipe adverse soit forcée à s’adapter à vous. »

« C’était vraiment une histoire de défense. » A déclaré Atkinson. « Évidemment, nous avons encore du chemin à parcourir, mais cela ressemble à notre identité en ce moment. C’est une des choses que nous faisons plutôt bien. »

Un point sur lequel à rebondi DeAndre Jordan par la suite.

« C’est ce que nous devons faire tous les soirs. Cela devrait être notre identité. » A déclaré DeAndre Jordan. « Il y aura des moments où notre attaque ne sera pas au rendez-vous et que nous aurons du mal au tir. Mais notre défense, nous pouvons la contrôler. »

A la mi-temps de la rencontre déjà, les Nets menaient 52-40. Cependant, Brooklyn a vu les Raptors passer plusieurs fois en dessous de la barre des 10 points d’écarts, notamment à 86-76 au milieu du quatrième quart-temps. Cependant, Spencer Dinwiddie a vite inscrit 5 points pour remettre un bon écart, fatal à Toronto 91-76. Pour les Nets, c’est une 5e victoire consécutive ce qui augure de bonnes choses pour la deuxième partie de saison.