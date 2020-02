Doc Rivers inquiet concernant Paul George

Battu en double prolongation par les Boston Celtics, les Los Angeles Clippers ont surtout perdu Paul George. L’ailier a dû sortir en second quart, victime de douleurs à l’ischio gauche, celui qui l’avait écarté des terrains 9 matchs de suite en janvier et 10 au total.

« Il m’a dit qu’il avait senti de nouveau une douleur à l’ischio. Il m’a dit que ce n’était rien, mais je lui ai répondu qu’il n’aurait pas dû me dire ça. Je ne pense pas qu’il voulait sortir, mais quand tu me dis que tu as senti une douleur à l’ischio ou quoi que ce soit et alors qu’il y a le break du All-Star qui arrive, je n’hésite pas une seconde. » Doc Rivers