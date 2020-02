Gregg Popovich souligne l’opportunité d’avoir Chris Paul comme mentor : « c’est une énorme aubaine pour sa carrière »

Après la défaite d’un point contre les Celtics dimanche sur le score de 111-112. Chris Paul a été interrogé sur la perte de balle lourde de conséquences pour Shai Gilgeous-Alexander alors qu’OKC avait l’occasion d’égaliser à 15 secondes de la fin du match.

« Il n’y a pas eu de discussion. » A déclaré Paul. « C’est du basket-ball, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des retournements de situation, on loupe des tirs. Alors, oui. Je ne pense pas avoir déjà été dans une équipe qui débat sur ce genre d’action. »

Cette saison, on ne savait pas forcément à quoi s’attendre de la part de cette équipe du Thunder. L’idée de voir 3 bons meneurs de jeu dans la même équipe en les personnes de CP3, Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder semblait quelque peu étrange. Beaucoup ont été ceux qui se sont interrogés sur la manière de fonctionner en conséquence du Thunder. Pourtant, les espérances ont été dépassées dans cette première partie de saison et OKC est actuellement classé parmi les 8 à l’Ouest.

Une autre chose mise en avant était surtout l’opportunité pour des joueurs comme Schröder et Gilgeous-Alexander d’apprendre d’un vétéran de qualité comme Chris Paul. Les perspectives à long terme peuvent être très intéressantes effectivement. Avant la rencontre contre San Antonio mercredi, Gregg Popovich avait d’ailleurs souligné cela auprès des médias.

« Si un jeune joueur peut comprendre ce qu’un Chris Paul peut lui apporter, alors c’est une énorme aubaine pour sa carrière. » a déclaré Popovich. « Chris est un alpha. C’est un leader naturel. Il n’a pas de pitié. Il ne supporte pas les imbéciles. Il est là pour gagner. »

Lors de cette rencontre face aux Spurs, Gilgeous-Alexander a su prendre le relais de CP3 et a montré de belles qualités en midrange et la variété de ses finitions au panier. Paul avait d’ailleurs constaté cela au début de saison.

« C’est la diversité de ses finitions qui est étonnante. » A déclaré Paul au début de la saison. « Je n’ai jamais été comme ça. »

Toutefois, le jeune meneur du Thunder ne souhaite pas devenir une copie conforme de CP3 et il a raison. Mais quoi qu’il en soit, l’opportunité de grandir dans cette ligue avec un mentor qui ira certainement au Hall Of Fame à la fin de sa carrière est plutôt positive. Pour Gregg Popovich, c’est une chance énorme d’avoir un joueur comme Paul dans son équipe. D’autant plus que cela n’est pas donné à chaque équipe en NBA.