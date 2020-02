Zach LaVine sur le Slam Dunk Contest: « Je n’ai plus grand-chose à prouver dans le domaine; Je veux voir ce qu’Aaron Gordon a en stock »

Ce soir lors du Slam Dunk Contest il y aura un absent de marque, le double vainqueur Zach LaVine.

« Si j’avais voulu y participer, j’y aurais participé. Je n’ai plus grand-chose à prouver dans le domaine. Je l’ai remporté deux fois. Si j’avais été sélectionné au All-Star Game, je pense que j’aurais essayé de faire beaucoup plus de choses durant le All-Star Weekend. Mais je suis concentré sur le concours de tirs à 3-pts. C’est quelque chose de différent que je n’ai pas fait avant. Je pense que j’ai une chance de gagner. » LaVine

Son objectif c’est d’ajouter le concours de dunks à son palmarès pour devenir le premier à faire le doublé.

« Ce serait super. Il n’y a ne serait-ce que peu de joueur qui ont participé aux deux. J’ai le sentiment d’avoir une chance de pouvoir le gagner et c’est énorme, donc je prends ça très au sérieux. » LaVine

Et il regardera sans doute le concours de dunks qui viendra juste après, où Aaron Gordon tentera de remporter son premier tire. Les deux se sont livré un superbe duel en 2016, qui a fait polémique car pour beaucoup le Magic méritait la victoire. Si certains essaient peut-être de les opposer, LaVine explique qu’ils s’entendent bien.

« Il n’y a pas d’animosité. Moi et Aaron nous nous entendons bien. Ça a toujours été le cas. Nous avons fait le programme NBA ensemble quand nous étions rookies. Je le regarde jouer et je respecte son jeu. Je sais qu’il va faire le show ce soir. S’il participe au concours c’est qu’il a des trucs en stock dont il pense que cela va lui permettre d’avoir 50, 50, 50 et 50. Je suis excité. Je veux voir ce qu’il a en stock. » Zach LaVine