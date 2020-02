Aaron Gordon dégoûté : « A quoi est-ce qu’on joue ? J’ai fait cinq 50 de suite. C’est fini. Affaire pliée. On rentre à la maison »

Souvent décevant, le concours de dunks NBA 2020 a été d’un superbe niveau avec notamment un magnifique duel en finale entre Aaron Gordon et Derrick Jones Jr., qui ont enchaîné les 50 et n’ont pas réussi à se départager. Après un windimill devant la ligne des lancers de Derrick Jones Jr., qui lui a valu un 48, Aaron Gordon a décidé de passer par-dessus Tacko Fall et ses 2m26. Si Fall a dû légèrement se baisser, beaucoup ont cru à la victoire du Magic, le public le premier, mais pas les juges. Dwyane Wade, Scottie Pippen et Chance The Rapper lui ont accordé un 9, qui a offert le titre à l’ailier du Heat.

Aaron Gordon n’a pas compris comment il a pu ne pas sortir vainqueur de ce concours.

« A quoi est-ce qu’on joue ? A quoi est-ce qu’on joue ? Sauter par-dessus un mec de 2m26 et dunker n’est pas facile. Et j’ai eu quoi, un 47 ? Come on man. A quoi est-ce qu’on joue Je ne sais même pas qui m’a donné les 9. Je vais les trouver (rire). Croyez-moi, je vais les trouver ce soir. Mais en fait, nous étions là pour 4 dunks. Donc après les 4 dunks, cela devrait être le meilleur après les 4 dunks. J’ai fait cinq 50 de suite. C’est fini. Affaire pliée. On rentre à la maison. Quatre 50 de suite au NBA Dunk Contest, l’affaire est pliée. Je ne sais pas. Qui dirige ce show ? »

Désireux de remporter ce concours de dunks après deux premiers échecs, dont un difficile à avaler en 2016 puisqu’il y avait aussi eu une polémique face à Zach LaVine, Gordon n’y participera plus.