Kawhi Leonard dédie son trophée de MVP à Kobe Bryant : Je veux remercie Kobe pour tout ce qu’il a fait pour moi »

Kawhi Leonard est le tout premier vainqueur du trophée Kobe Bryant qui récompense le MVP du All-Star Game. Il a rendu hommage au Black Mamba dont il était proche

Kawhi dedicated his ASG MVP to Kobe: "I want to thank Kobe for everything he's done for me. All the long talks and workouts. Thank you. This one's for him." pic.twitter.com/PVq2H6GZU6

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2020