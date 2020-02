Nouveau rôle aux Cavaliers pour John Beilein, qui s’explique : « Ça a été une décision très difficile »

Les Cleveland Cavaliers ont officialisé la démission de John Beilein, mais ce dernier ne quitte pas la franchise puisqu’il va occuper un autre rôle, dont on attend plus de précisions. L’ancien coach de Michigan, 67 ans, s’est expliqué.

« Lors des 9 derniers mois j’ai tout donné à cette organisation, mais après mûre réflexion, j’ai décidé qu’il était mieux que je prenne du recul et démissionne de mon poste de coach des Cleveland Cavaliers et aide la franchise dans un rôle différent. Je suis très reconnaissant envers Dan Gilbert, Koby Altman et l’entière organisation des Cavaliers pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte. Ça a été une décision très difficile pour moi, mais je veux être clair : c’était ma décision de démissionner et j’apprécie vraiment la compréhension et le soutien du front office. Perdre a été très difficile et cela m’a usé plus que je ne l’avais anticipé. J’ai commencé à être inquiet des conséquences que cela pouvait avoir sur ma santé et le bien-être de ma famille. Je n’étais pas certain de pouvoir être à mon meilleur pour le reste de la saison et dans le futur. Cela n’aurait pas été juste envers les joueurs, les coachs et le staff. » Beilein