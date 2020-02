Joel Embiid fait sa loi face aux Nets : « J’ai dit à mes coéquipiers, passez moi juste la balle »

Alors qu’il déclarait il y a quelques semaines qu’il s’amusait moins sur le terrain, hier soir nous avons retrouvé un Joel Embiid comme on l’a souvent connu par le passé, haranguant la foule et le sourire aux lèvres. Le pivot camerounais a été l’homme fort de la victoire des Sixers contre les Nets, 112-104 après prolongations, en compilant 39 points et 16 rebonds.

« Prendre du plaisir signifie beaucoup de choses pour moi. Cette année je n’ai pas autant souri que les précédentes. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas de plaisir ou que ça ne va pas bien. Mais il s’agit de jouer de la bonne façon. J’ai l’impression que la première partie de saison j’ai fait en sorte que tout le monde se sentent bien. Je dois être l’un des hommes forts et ça passe par le fait de défendre et de jouer dur. » Joel Embiid

Le coach des Sixers, Brett Brown a encensé son homme providentiel après la rencontre.

« Quand vous allez au All-Star Game et que les autres All-Stars viennent vers vous lors des moments décisifs à la fin du match, il n’y a pas de meilleur coup de boost que ça. Sa défense, son énergie, sa passion ont été contagieuses ce soir pour les quatre autres joueurs. » Brett Brown

Privés de Ben Simmons, touché au dos, les Sixers ont donc pu compter sur leur pivot vedette, comme le confirme le meneur des Nets, Spencer Dinwiddie.

« Évidemment, Embiid est l’un, voire le meilleur pivot de la ligue. Il fait le boulot des deux côtés du terrain. Ce soir, il a fait le travail et a obtenu la victoire pour son équipe. » Spencer Dinwiddie

Le vrai Jojo semble donc être de retour en forme.

« Comme je l’ai dit, je redeviens moi-même. Je dis à mes coéquipiers : ‘Passez-moi juste la balle’. C’est l’état d’esprit dans lequel je dois être. Je veux qu’ils sachent que je serai là, encore plus dans ce genre de situations. Le All-Star Game prouve que c’est la qu’est ma place, d’être le meilleur joueur du monde. J’ai l’intention de venir chaque soir et jouer dur pour remporter la victoire, et essayer de gagner le titre. » Joel Embiid

