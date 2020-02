Brett Brown : « Je veux qu’Al Horford nous aide »

Des 24 associations de 2 joueurs qui ont joué au moins 400 minutes ensemble cette saison aux Sixers, la pire en termes de net rating est celle de Joel Embiid et Al Horford. Avant le All-Star break Brett Brown a décidé de reléguer Horford sur le banc et pour la reprise l’ancien Celtic est de nouveau sorti du banc et n’a pas pesé dans le succès face aux Nets avec 18 petites minutes de jeu. Mais Brown a réitéré sa confiance en Horford

« Je veux qu’il nous aide. Il y a le côté humain qui entre en jeu et j’y accorde énormément d’importance et j’essaye de gérer ce côté-là au mieux. Les relations et la communication régissent le monde dans beaucoup de boulots, et sans aucun doute dans le mien. C’est quelqu’un de fier. Il a un CV. Il a été récompensé cet été avec son contrat et je le dis en toute franchise et c’est comme ça que je vois ça et je ne m’en excuse pas. Il sait que j’en suis conscient et je veux qu’il nous aide. Et je pense que les choses vont se mettre en place. Nous avons vu l’historique d’Al Horford et nous serions très naïfs de penser que sa signature n’était pas liée à la situation dans laquelle nous pensons être en avril, mai et je l’espère, juin. Regardez les matchups. Je pense que ma communication avec Al et la façon dont je lui parle c’est avec ça en tête. » Brown