Gregg Popovich sur DeMarre Carroll : « C’est un bon gars et il ne jouait pas »

Recruté cet été par les Spurs pour 3 ans et 21 million de dollars, DeMarre Carroll devait avoir un rôle important dans la rotation texane mais il a été cantonné au bout du banc et cette semaine il a finalement négocié un buyout avec San Antonio et s’est engagé avec les Houston Rockets. Gregg Popovich est revenu sur cette aventure qui a tourné court.

« C’est un bon gars et il ne jouait pas. Il n’allait pas jouer. Il y a trop de joueurs devant lui dans la rotation. Et pour quelqu’un qui est comme lui, un compétiteur et qui a joué dans des équipes où il apportait, cela fait mal de le voir assis sur le banc chaque soir. Donc nous avons tous pu trouver une solution de façon à ce qu’il puisse rebondir avec une autre équipe. » Gregg Popovich

Avant de jouer 13 minutes avec les Rockets avant-hier, l’ailier n’avait joué que 15 matchs et n’avait pas foulé les parquets depuis le 8 janvier.

Via San Antonio Express News