Andrew Wiggins motivé par les propos de Draymond Green : « Il voit grand pour moi »

Andrew Wiggins prend petit à petit ses marques au sein sa nouvelle équipe, également poussé par ses coéquipiers. Il y a quelques jours, Draymond Green avait déclaré que l’ancien Wolf avait le potentiel pour faire partie d’une All NBA Defensive Team.

Depuis son arrivée, Wiggins tourne à 22.8 points, 2.8 rebonds et 3 passes de moyenne à 58% aux tirs. Il pourra bientôt compter sur l’aide de Stephen Curry, de retour dans quelques jours.

Lors de l’entrainement d’hier, le meneur de la Baie s’exprimait d’ailleurs pour la première fois sur l’arrivée du numéro de la draft 2014.

Andrew Wiggins heard Draymond Green’s comment that Wiggins could be an all-defensive player: “He has high hopes for me.” pic.twitter.com/sOu5pSFW4O

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 22, 2020