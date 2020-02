Doc Rivers sur Ray Allen et les Celtics 2008 : « C’est ridicule mais il y a toujours une embrouille avec certains joueurs »

La saison prochaine les Boston Celtics vont retirer le maillot de Kevin Garnett, et Doc Rivers espère que Ray Allen sera présent lors de la cérémonie. Beaucoup de Celtics ne lui ont toujours pas pardonné d’avoir quitté l’équipe pour Miami, dont Kevin Garnett et en l’état actuelle des choses il semble peu probable qu’il soit présent vu le froid qu’il y a entre Allen et certains Celtics de 2008.

« J’espère que non, mais oui, c’est prouvé qu’il y a une embrouille. » Doc Rivers lorsqu’on lui demande s’il y a toujours un souci entre les Celtics et Allen. « Je pense que c’est ridicule, mais c’est toujours le cas, avec certains joueurs, pas tous. KG a son maillot retiré l’an prochain et j’espère que tout le monde sera là. Je passerai des coups de fil, ce qui ne veut pas dire que j’arrangerai les choses. » Doc Rivers

En 2017 Paul Pierce avait fait la paix avec Ray Allen, et avait demandé à KG et Rajon Rondo de faire de même. Cela n’a pas été le cas, mais Doc Rivers espère arranger les choses.

« J’ai un rôle là-dedans. Je pense que nous avons remporté un titre avec Ray et il faut passer à autre chose. » Doc Rivers

Via ESPN