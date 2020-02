Programme NBA : choc Lakers – Celtics en prime time

7 matchs au programme ce soir en NBA et ça va démarrer fort avec un Lakers – Celtics à 21h30. D’autres matchs à suivre comme le Raptors – Pacers et le Thunder – Spurs dans la course aux playoffs. Pas de droit à l’erreur pour les Warriors et les Blazers.

21h30 : Los Angeles Lakers – Boston Celtics en direct sur beIN Sports 3

00h00 : Toronto Raptors – Indiana Pacers

00h00 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

01h00 : Chicago Bulls – Washington Wizards

01h00 : Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

02h30 : Golden State Warriors – New Orleans Pelicans

03h00 : Portland Trail Blazers – Detroit Pistons