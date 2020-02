Et de 8 ! 8ème match de suite à au moins 20 points pour Zion Williamson, qui était devenu lors du dernier match le plus jeune joueur de l’histoire à signer une telle série. Face aux Warriors il a dominé avec 28 points à 13/20 dont 1/1 à 3-pts, 7 rebonds et 2 passes pour un plus/minus de +20.