Jayson Tatum établit son record à 3-points ; Jaylen Brown : « Il produit le meilleur basket de sa vie »

Avec un Jayson Tatum auteur de 36 points à 8/12 de loin (record en carrière à 3-points), les Celtics se sont imposés sur le parquet de valeureux Blazers, toujours privés de Damian Lillard, 118-106.

« C’est un tir sur lequel j’ai beaucoup travaillé. Quand les adversaires de plus de 2m10 viennent sur vous ça rend le truc plus difficile. Des fois ça rentre, des fois je me fais contrer. » Jayson Tatum