La machine Bucks trop forte pour les Raptors : 50 !

Duel au sommet de la conférence Est entre les Bucks et les Raptors. La hiérarchie a été respectée puisque les Bucks l’emportent chez les champions 108-97 grâce à un coup d’accélérateur dans le 3ème acte. C’est la 50ème victoire de la saison pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo en seulement 58 sorties.

Giannis Antetokounmpo a été bien tenu puisqu’il compile seulement 19 points à 5/14 dont 2/4 à 3-pts, mais ajoute 19 rebonds, 8 passes et 3 contres. Les Bucks ont surtout construit leur succès sur leur défense, même si le trio Khris Middleton (22 points à ,7/14 dont 2/4 à 3-pts et 8 rebonds), Eric Bledsoe (17 points à 5/14 dont 2/6 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes) et Brook Lopez (15 points à 5/13 dont 2/6 à 3-pts et 5 contres) a fait le boulot. Milwaukee n’a shooté qu’à 38.1% dont un 14-42 à 3-pts, mais ils ont contenu Toronto, qui a rentré seulement 35.1% de ses tirs dont un 18/52 à 3-pts et 16 ballons perdus. Milwaukee rentre aussi 15 lancers de plus. Pascal Siakam signe 22 points 6/14 dont 5/9 à 3-pts, mais ses acolytes Serge Ibaka (5 points à 2/15 dont 1/10 à 3-pts), Kyle Lowry (10 points à 2/12 dont 1/7 à 3-pts) et Fred VanVleet (14 points à 5/14 dont 3/9 à 3-pts) ont arrosé.

Toronto Toronto a fait la course en tête en première mi-temps, notamment grâce à une excellente second unit, menée par Chris Boucher et Matt Thomas. Les deux ont planté 2 tirs à 3-pts chacun pour permettre aux leurs de mener 51-39. Mais Milwaukee a mis un coup de reins dans les dernières minutes en haussant le ton défensivement afin de finir par un 11-1 pour n’être qu’à 2 points à la pause 52-50. les Bucks ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires avec une grosse prestation défensive. Ils ont limité les Raptors à 19 points à 7/21 et 5 ballons perdus et eux ont enfin trouvé de l’adresse dans le sillage de Middleton et Marvin Williams pour planter 34 points et faire le break à la faveur d’un 18-4. Ils ont entamé les 12 dernières minutes avec une avance de 13 points.

EN dernier quart Toronto a essayé de pousser pour recoller et ils ont pu réduire l’écart à 5 unités, mais Middleton a alors répondu en initiant un 8-0 dont les champions ne se sont jamais remis.