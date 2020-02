Après Portland, Boston coche Utah dans son calendrier avec un excellent Jayson Tatum

De passage à Salt Lake City, les Celtics de Jayson Tatum (33 points à 13/20, 11 rebonds, 3 passes), Jaylen Brown (20 points à 8/16, 6 rebonds), Marcus Smart (17 points à 7/17, 9 passes) et Daniel Theis (16 points à 6/9, 7 rebonds) ont remporté un deuxième match d’affilée, 114-103, mercredi soir.

À 53.6% aux tirs, ils ont limité leurs adversaires, battus pour la 4ème fois consécutive, à 44.9% dont 30% à 3-points. Ils ont aussi marqué 56 points dans la peinture, contre 46 pour un Jazz mené par les 37 points à 15/32, 5 rebonds et 5 passes de Donovan Mitchell. Rudy Gobert a lui terminé à 9 points à 4/4, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres, Mike Conley (dans le 5) 15 points à 5/13, 4 rebonds et 3 passes. Joe Ingles a été tenu à 2 points à 1/3 en sortie de banc (26 minutes).

Le match a commencé par un 23-15 en faveur des visiteurs (le Jazz a raté 14 de ses 17 premiers tirs), qui ont ensuite encaissé un 36-30 dans le 2ème quart-temps pour se retrouver en tête de 2 petits points à la pause, 53-51 (18 points de Tatum dans le 2ème après un 17-4 encaissé par les Celtics). L’équipe a ajouté un point à sa marge au retour des vestiaires (32-31) avant de conclure le match sur un dernier quart-temps remporté 29-21. Gordon Hayward, de retour dans son ancienne franchise, a signé 12 points à 4/12, 5 rebonds et 2 passes. Les deux équipes à égalité 82 partout, Hayward a rentré un 3-points dans la dernière minute du 3ème quart, puis Smart a rentré 3 tirs extérieurs, Enes Kanter 3 paniers dans la peinture et Boston s’est envolé 100-87.