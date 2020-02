Les Pacers pas intéressés par Lance Stephenson pour remplacer Jeremy Lamb : « Tout le monde peut jouer dans notre équipe »

Drafté en 12e position en 2012, Jeremy Lamb réussissait sa meilleure saison en carrière avec les Pacers. Ses 12,5 points, 4,2 rebonds et 2,1 passes décisives par rencontre faisaient beaucoup de bien aux hommes de Nate McMillan. Il va maintenant falloir le remplacer puisqu’il a été victime d’une grave blessure au genou : rupture des ligaments croisés, déchirure du ménisque latéral et d’une fracture au genou gauche.

« Il nous apportait de la taille sur le backcourt quand il jouait, et il pesait au rebond. On lui a beaucoup donné le ballon et on a joué des systèmes pour lui. Quand vous perdez un gars qui a été titulaire une bonne partie de la saison (avant le retour d’Oladipo ndlr), vous perdez beaucoup de choses. Le prochain gars sur la liste va devoir augmenter son niveau de jeu, c’est comme ça qu’on fait ici. Ça ressemble beaucoup à la perte de Victor la saison dernière. C’est deux gars qui ont été très importants dans ce qu’on faisait et dans notre succès. » Nate McMillan.