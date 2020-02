Une décision sera prise dans la journée concernant Stephen Curry

Hier avant la rencontre face aux Lakers, Steve Kerr a annoncé que les Warriors allaient se réunir dans la journée pour déterminer la suite des événements concernant Stephen Curry. Les Warriors jouent en back-to-back ce weekend, samedi face aux Suns et dimanche face aux Warriors et Curry, Kerr, Bob Myers et le staff médical se réuniront pour prendre une décision avant que le meneur de jeu ne prenne part à un nouveau scrimmage et soit réévalué.

On devrait donc en savoir plus sur la date de retour du double MVP alors que Shams annonçait avant-hier qu’il reviendrait dimanche. Steve Kerr avait calmé le jeu avant-hier, expliquant que rien n’était encore certain.

Rappelons que le meneur est out depuis le 30 octobre en raison d’une fracture de la main gauche.

Via ESPN