Kemba Walker de retour mardi ?

Kemba Walker a raté les 4 derniers matchs des Celtics et sera absent ce soir face aux Rockets en raison d’un souci au genou. Les Celtics sont prudents avec lui et il a manqué 7 des 11 derniers matchs, mais son retour est imminent. Brad Stevens vient de confier qu’il a effectué un workout aujourd’hui et le plan est qu’il puisse faire un 3-contre-3 demain.

En fonction de la façon dont il réagira à cette session, il pourrait être autorisé à s’entraîner normalement lundi et un retour mardi serait alors possible face aux Nets.

Sans lui Boston a remporté 3 des 4 matchs d’un road trip difficile, mais son retour fera du bien puisqu’il tourne à 21.8 points, 4.1 rebonds et 5 passes en 46 sorties.

#NEBHInjuryReport Kemba Walker (knee) worked out today and the plan is to have him play 3-on-3 tomorrow. If he’s cleared to practice Monday, he could return for Tuesday’s game vs. Brooklyn, per Brad Stevens.

— Boston Celtics (@celtics) February 29, 2020