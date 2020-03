Coronavirus : la NBA et les ligues pros américaines aux aguets; Fini les autographes pour C.J. McCollum

En se basant sur les données recueillies auprès des autorités sanitaires (Centers for Disease Control and Prevention*, entre autres), trois ligues majeures sportives américaines (NBA, NHL et MLB) ont décidé d’informer leurs équipes vis-à-vis du coronavirus, qui a fait un premier mort aux États-Unis, samedi.

Rien ne laisse pour le moment penser que ces dernières pourraient reporter des rencontres afin d’éviter les regroupements dans les différentes salles/stades, comme cela a par exemple été le cas en Italie pour le foot.

« La santé et la sécurité de nos employés, équipes, joueurs et fans sont d’une importance capitale. Nous sommes en coordination avec nos équipes et consultons les CDC* et les spécialiste des maladies infectieuses sur le coronavirus et continuons à surveiller la situation de près. » La NBA dans un communiqué

Sur Twitter, C.J. McCollum a informé qu’il arrêterait de signer des autographes jusqu’à nouvel ordre, après qu’un premier cas se soit déclaré dans l’Oregon. Le virus aurait pour le moment provoqué près de 3000 décès.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.

Sincerely,

CJ

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020