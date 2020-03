Fin de série pour les Lakers; LeBron James : « Ja nous a tenus à distance; Sky is the limit pour lui »

Fin de série pour les Lakers. Sur 7 victoires de rang (et 18 à l’extérieur contre des équipes de la conférence Ouest) avant leur déplacement à Memphis, les hommes de Frank Vogel se sont largement inclinés samedi soir dans le Tennessee (105-88), avant un déplacement à New Orleans dès dimanche.

« On sait qu’ils se battent pour la 8ème place. Mais demain on sera dans une autre salle où ils se battent pour cette même place. Ça nous donne un aperçu de ce qu’on va voir demain, et si on ne corrige pas ce qu’on a fait ce soir, on aura le même résultat demain soir. » Anthony Davis