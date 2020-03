Programme NBA : Choc Heat – Bucks à l’Est; Les Rockets en visite au MSG

7 matchs ce soir en NBA et notamment une belle affiche entre le Heat et les Bucks. On suivra aussi le Magic – Blazers dans la course aux playoffs ou encore le Spurs – Pacers. Les Rockets ont eux un mqtch facile sur le papier à New York.

01h00 : Cleveland Cavaliers – Utah Jazz

01h00 : Orlando Magic – Portland Trail Blazers en direct sur beIN Max 4

01h00 : New York Knicks – Houston Rockets

01h30 : Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies

01h30 : Miami Heat – Milwaukee Bucks

02h00 : Chicago Bulls – Dallas Mavericks

02h30 : San Antonio Spurs – Indiana Pacers en direct sur beIN Sports 1