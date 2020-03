Danny Green : « Cette année, je n’ai pas été le spécialiste que je devais être pour le moment »

Comme pour beaucoup de joueurs passés par San Antonio, la relation de Danny Green (32 ans, 1,98 m) avec Gregg Popovich n’a pas toujours été facile. Mais comme pour beaucoup de joueurs passés par San Antonio, elle a aussi été bénéfique. Le shooteur a connu trois équipes différentes de G-League avant de se faire sa place en NBA chez les Spurs.

« Il est comme mon grand-père. C’est le sang, je l’aime énormément. » Danny Green

Le coach des Texans lui a appris à toujours garder en lui « une peur appropriée ».

« Ça me fait aller, ça m’aide à rester dans la ligue et ça m’aide à ne pas être satisfait de ce que j’ai accompli jusque-là. » Danny Green

Signé pour 2 ans et 30 millions de dollars par les Lakers en juillet 2019, le natif de North Babylon (New York) et 46ème choix de la draft 2009 est d’ailleurs loin d’être comblé par sa saison 2019-20 sur le plan individuel.

« Cette année, je n’ai pas été le spécialiste que je devais être pour le moment. Je progresse encore, je me perfectionne toujours. Mais rien dans cette ligue n’est facile à faire, surtout quand les gens savent dans quoi tu es bon. Ils vont essayer de limiter ça, de te retirer ça. » Danny Green

En 57 rencontres cette saison, Green tourne à 8.5 points à 38% à 3-points, alors qu’il tournait à 10.5 points à 45.5% (season-high) avec les Raptors en 2018-19. En carrière, son pourcentage longue distance hormis cette année est de 40.4%. Heureusement pour L.A., il sait aussi se rendre utile dans d’autres compartiments du jeu. Vendredi dernier contre les Grizzlies, il avait terminé avec le plus/minus le plus élevé de la rencontre (+26) malgré son petit 1/3 aux tirs.

« Son QI basket et son intelligence sont sous-estimés en défense. Il est toujours bien placé. Il a une excellente dureté et une excellente taille, ainsi qu’une super capacité à utiliser son instinct pour dévier le ballon. C’est un des meilleurs à son poste sur les chase-down blocks et il conteste aussi très bien les shoots à 3-points. Il joue un grand rôle dans notre efficacité défensive cette année. » Frank Vogel, head coach

