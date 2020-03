Luka Doncic a signé son 22ème triple-double en carrière (record de franchise battu) et son 10ème à au moins 30 points cette saison. Il est seulement le 5ème joueur de l’histoire à réussir ça après Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden et Michael Jordan. Il compile 30 points à 9/20 dont 4/11 à 3-pts, 17 rebonds, 10 passes et 7 ballons perdus. Kristaps Porzingis ajoute 34 points à 14/28 dont 3/9 à 3-pts, 12 rebonds et 5 contres.