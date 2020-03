Jim Boylen en a marre : « Je m’en fous de qui était blessé, nous n’avons pas été assez durs ce soir et je n’ai pas aimé ça »

Absent depuis quinze matchs Lauri Markkanen a fait son grand retour avec les Bulls cette nuit. Et il a réussi à être plutôt performant malgré un début de match compliqué, en marquant 8 points dans le deuxième quart, pour finir avec 13 points à 6/10 aux tirs et 4 rebonds en 20 minutes.

« Évidemment, mon corps n’avait pas couru depuis six semaines dont je n’étais pas dans un état normal. Mais ce n’était pas mal, surtout la première mi-temps. Je me sentais bien. J’ai essayé d’aller au cercle et d’avoir des tirs faciles. Il faut bouger pour aller là-bas, et pas seulement rester à trois points. J’ai parlé au coach également et on a fait quelques systèmes pour que je boude. C’était bien. Comme ça, je peux être agressif et faire plein de choses, pas seulement être un spot-up shooteur. » Lauri Markkanen.

« Il a essayé. Il a été actif, il bougeait plutôt bien. Il a montré toute sa palette offensive, à l’intérieur et à l’extérieur. J’ai aimé la manière dont il a géré son layup en transition, Wendell Carter Jr lui a posé un petit écran et il est allé au cercle. Il a mis la balle dans la peinture, il a drivé… Il a montré ce qu’il savait faire les minutes qu’il a joué. C’était une bonne première pour lui. » Jim Boylen, le coach des Bulls.