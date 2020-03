LeBron James : « Personnellement, si j’arrive à une salle et qu’il n’y a pas de spectateurs, je ne joue pas »

Plus le temps passe, et plus le coronavirus prend de l’ampleur dans le monde. En conséquence, la NBA réfléchit à jouer des matchs à huis clos. Ce qui ne plaît pas à LeBron James, ailier aux Lakers.

L’ailier a sorti un gros match pour mener ses Lakers à la victoire cette nuit, avec 37 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

“We play games without the fans? Nah, that’s impossible. I ain’t playing, if I ain’t got the fans in the crowd, that’s who I play for.

—LeBron James on the possibility of playing games without fans in attendance due to concerns from the Coronavirus pic.twitter.com/E3Yb41YfCK

