Charles Barkley vend ses objets souvenirs, dont son trophée de MVP, pour la bonne cause

Charles Barkley a décidé de vendre certains objets personnels amassés au cours de sa carrière, notamment son trophée de MVP 1993. Pas parce qu’il a des soucis d’argent, bien au contraire avec son gros contrat avec TNT, mais pour la bonne cause. Il veut pouvoir construire des logements abordables à Leeds dans l’Alabama, sa ville natale.

« Nous avons probablement une trentaine d’horreurs, comme je les appelle, des maisons dans le quartier où j’habitais quand j’étais enfant. Désormais les maisons sont pourries, ou à l’abandon avec de mauvaises herbes qui ont envahi tout ça. Donc, ce que j’essaie de faire c’est que je veux travailler avec la ville de Leeds, je veux qu’ils me donnent tout d’abord des terrains. Je veux qu’ils me construisent des maisons, et pour ça je vais utiliser l’argent récolté en vendant mes souvenirs. Je veux faire quelque chose de vraiment bien pour Leeds et si je peux construire 10 à 20 maisons abordables, et je veux des logements écologiques aussi, en vendant toutes ces choses, ce serait vraiment cool. » Barkley