Mike D’Antoni : « Je n’avais jamais vécu ça […] Quand vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous hésitez »

Sur une série de 6 victoires en mi-février et début mars, les Rockets ont subi une 3ème défaite de rang à Charlotte cette nuit, 109-99. Menés de 17 points contre les Celtics (victoire 111-110 en prolongation), de 21 points et 17 dès le 2ème quart-temps contre les Knicks (défaite 125-123) et de 26 points en 1ère mi-temps (puis 30) contre les Clippers (défaite 120-105), ils ont encore vécu un rude début de soirée en Caroline du Nord. L’équipe a perdu 8 ballons avant de marquer ses premiers points et a encaissé un affreux 20-0 en moins de 7 minutes, sans jamais vraiment réussir à s’en remettre.

« C’était… je ne sais pas, je n’avais jamais vécu ça. 20 à 0, c’est difficile de s’en remettre. Pour je ne sais quelle raison à chaque fois qu’on attaquait on perdait le ballon. C’était assez bizarre. » Mike D’Antoni

Pris en « box-and-one » en défense, James Harden (sans ses coéquipiers Russell Westbrook, au repos sur ce premier match de back-to-back et Eric Gordon, souffrant du genou) a réussi à marquer 30 points et distribuer 14 passes mais son adresse à 3-points ne s’est pas arrangée (2/11 à 3-points soit 9/61 sur ses 4 derniers matchs) et il a perdu 10 ballons. Sur leurs 14 premiers matchs sans pivot, les Rockets ont tourné à 12.2 ballons perdus par match, la 4ème meilleure marque de la ligue sur cette période. Samedi, leur total était de 20.

« Quand vous êtes indécis, que vous manquez de confiance et que vous ne savez pas exactement ce que vous faites, vous hésitez. Et ils étaient actifs. Ils ont fait leur boulot. Mais ça ne venait surtout de notre hésitation. » Mike D’Antoni « Trois-points, attaques du panier et essayer de prendre des décisions intelligentes, on n’a pas fait suffisamment dans ces trois domaines. » James Harden

Revenus à trois points dans le 2ème quart, puis à 5 après avoir repris 16 points de retard dans le 3ème, les Rockets ont vu le duo Devonte’Graham – Terry Rozier (47 points combinés) répondre à toutes leurs tentatives de comeback. À 34.7% à 3-points cette saison avant ce match (24ème place NBA), les Hornets ont terminé à 15/32 (46.9%).

« Ils nous ont sauté dessus directement et dès le départ on a couru après eux. Ils sont simplement arrivés avec une énergie différente de la nôtre. Ils savaient comment ils voulaient jouer, et ils ont bien démarré le match. » Robert Covington

Houston est 5ème à l’Ouest (39-23).

via Houston Chronicle